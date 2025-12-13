Wszystkie rodziny znalazły darczyńców. Finał Szlachetnej Paczki w OSP Przechowo koło Świecia

2025-12-13, 20:31 Marcin Doliński/Redakcja

Finał Szlachetnej Paczki w OSP Przechowo koło Świecia/fot. Marcin Doliński

W sobotę (13 grudnia) rozpoczął się finał Szlachetnej Paczki. W trakcie „Weekendu Cudów” w sercu akcji, a więc w OSP Przechowo, wolontariusze mają ręce pełne roboty. To tu przyjeżdżają dary dla potrzebujących, które potem są rozwożone.

Praca przynosi im jednak wiele satysfakcji, bowiem dla każdej z 32 rodzin udało się znaleźć darczyńcę. - To są magiczne rzeczy, że można pomagać komuś, że można nieść to dobro. Uszlachetnia to nas - słyszymy w relacji Marcina Dolińskiego.



Wolontariusze Szlachetnej Paczki deklarują również, że najbardziej potrzebujący otrzymają wyjątkowe prezenty. - Uczymy się pomagać, chcemy przekazać to dobro, które dorośli przekazują nam teraz - mówi jeden z nich.



A co można znaleźć w środku takich paczek? - To zależy od tego, jakie jest zapotrzebowanie - mówi lider Janusz Sieniek. - Na pewno są środki czystości oraz trwała żywność. Reszta rozdysponowywana jest indywidualnie - np. pralki, lodówki, telewizory.



W akcję zaangażowała się także Straż Miejska ze Świecia oraz motocyklowa Wataha Świecie. Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.