Mł. bryg. Karol Smarz: Żaden ludzki zmysł nie jest w stanie wyczuć czadu, czyli tlenku węgla

Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo? Czego nie wolno trzymać w piwnicach i garażach? Gościem „Rozmowy Dnia" w Polskim Radiu PiK był oficer prasowy komendy miejskiej PSP w Bydgoszczy.
65-letni mężczyzna zginął w niedzielę w pożarze altany na terenie ogródków działkowych w Bydgoszczy. Pod Kowalem w niedzielny poranek płonął dom jednorodzinny. 47-letnia kobieta podtruła się tlenkiem węgla. Jakie są najczęściej przyczyny pożarów w domach i mieszkaniach?
- Ze statystyk wynik, że rozpoczęcie sezonu grzewczego zawsze wiąże się ze wzrostem liczby pożarów. To bardzo pracowity czas dla strażaków - mówi mł. bryg. Karol Smarz, oficer prasowy komendy miejskiej PSP w Bydgoszczy. - Pamiętajmy o przeglądach kominiarskich, aby co najmniej raz do roku specjalista obejrzał nasz komin. Najlepiej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Zachęcamy do montażu czujek dymu i czujek tlenku węgla. Za kilka lat będzie to obowiązek. Pamiętajmy! Żaden ludzki zmysł nie jest w stanie wyczuć czadu, czyli tlenku węgla.
Co jest na czarnej liście rzeczy, które nie powinny znaleźć się w piwnicy?
- Prawo mówi wprost. Kanistry z benzyna, butle z gazem, a nawet puste butle nie mogę się znaleźć w takich miejscach. Niestety my mamy taki nawyk, że po np. remoncie część farb, rozpuszczalników trafia do piwnic. Nie powinniśmy tego robić - mówi rzecznik bydgoskich strażaków. - Tak samo nie powinniśmy składować w piwnicy materiałów, które zalegają nam w domu. To potem nie tylko odcina drogę ucieczki, ale także utrudnia nam dostanie się do środka takich pomieszczeń. W gęstym zadymieniu strażacy widzą jedynie 15 cm przed sobą. I muszą takie rzeczy podczas akcji usuwać.
Państwowa Straż Pożarna i nadzory budowlane finalizują audyt istniejących miejsc ukrycia - poinformował minister spraw wewnętrznych. Na jakim etapie jest liczenie schronów w naszym regionie?
- Proces jest bardzo żmudny. Musimy dotrzeć do konkretnego zarządcy obiektu. Czasem taki budynek już nie istnieje. W Bydgoszczy byliśmy na razie w 70 budowlach ochronnych z 200, które zostały tak sklasyfikowane - mówi Karol Smarz. - Co jest sprawdzane? Od konstrukcji, po instalacje, a także specjalne układy filtro-wentylacyjne.
Cała rozmowa do wysłuchania poniżej. Więcej naszych „Rozmów Dnia" TUTAJ.
