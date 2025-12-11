Zakaźne choroby wirusowe u pacjentów. Zakaz odwiedzin w Szpitalu Powiatowym w Lipnie

2025-12-11, 14:45 Marek Ledwosiński/Redakcja

Zakaz obowiązuje na wszystkich oddziałach szpitala/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Dyrekcja placówki wstrzymała do odwołania odwiedziny na wszystkich oddziałach szpitala w Lipnie.

Prezes lecznicy Andrzej Wasielewski wyjaśnia, że przyczyną zakazu są liczne zachorowania pacjentów na zakaźne choroby wirusowe.



- Mamy liczne przypadki grypy i zachorowań na COVID. Zakażenia te nie mają charakteru wewnątrzszpitalnego. Są spowodowane wniesieniem chorób zakaźnych na teren szpitala - tłumaczy prezes. - Stan pacjentów jest stabilny. Są to zjawiska chorobotwórcze niezależne od nas, a wręcz odwrotnie - wnoszone przez osoby odwiedzające lub przybywające do szpitala.



Postępowanie w tej sprawie prowadzi lipnowski sanepid. W tej chwili nic nie wskazuje na to, by pierwotnym źródłem zakażeń był sam szpital.