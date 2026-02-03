COVID w szpitalu w Lipnie. Dyrektor zakazał odwiedzin do odwołania

2026-02-03, 16:15 Marek Ledwosiński/Redakcja

Szpital w Lipnie nie będzie przyjmował gości do odwołania. Powodem zakażenia COVID-19 wśród pacjentów/fot. Pixabay

Zakaz odwiedzin pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Lipnie. Dyrektor szpitala podjął taką decyzję w związku z przypadkami zakażenia COVID-19 u pacjentów.

Do lipnowskiego szpitala wróciły obostrzenia znane sprzed kilku lat, kiedy to panowała pandemia. Coraz więcej pacjentów jest zakażonych koronawirusem, przez co dyrektor placówki wprowadził zakaz odwiedzin. Obawia się on rozniesienia choroby.



Nowe zasady obowiązywać będą do odwołania. Szpital, w trosce o prawem chronione dobra pacjenta, nie informuje o stanie zdrowia zakażonych.