Awaria samolotu, śmigłowca i innych latających maszyn. Żołnierze WOT na ćwiczeniach [zdjęcia]
Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu zorganizowało kolejne wyzwanie dla żołnierzy Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych. W pięciodniowym kursie uczestniczyło kilkunastu mundurowych z różnych Brygad Obrony Terytorialnej z całego kraju.
- Podczas kursu ćwiczyliśmy komunikację i naprowadzanie śmigłowca, poszukiwania w dzień i w nocy, ewakuację poszkodowanych z wykorzystaniem pojazdów terenowych oraz śmigłowca. Wśród tych wszystkich zaawansowanych systemów nie zapomnieliśmy jednak o najbardziej sprawdzonych i najstarszych sposobach ratowania ludzkiego życia. Uczyliśmy się, jak interpretować zachowania psa, którego zadaniem jest odnalezienie każdego żywego człowieka w obszarze poszukiwań – relacjonuje jeden z kursantów z 11. Małopolskiej Brygady OT.
Żołnierze Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych uczestniczą w wielu akcjach poszukiwawczych, wspierając służby mundurowe, a także ratując ludzkie życie. To właśnie w czasie szkoleń realizowanych w Centrum Szkolenia WOT zdobywają oni wiedzę i umiejętności, które pozwalają im podejmować skuteczne akcje ratownicze.
- Kurs pozwalał nam udoskonalić nasze zdolności poszukiwawczo-ratunkowe we