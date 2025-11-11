Awaria samolotu, śmigłowca i innych latających maszyn. Żołnierze WOT na ćwiczeniach [zdjęcia]

2025-11-11, 13:28 Redakcja

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu zorganizowało kolejne szkolenie dedykowane żołnierzom Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych/fot. WOT

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu zorganizowało kolejne wyzwanie dla żołnierzy Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych. W pięciodniowym kursie uczestniczyło kilkunastu mundurowych z różnych Brygad Obrony Terytorialnej z całego kraju.

Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze (NZPR) powstały do niesienia pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych, które uległy awarii. Ich zadanie polega na odnalezieniu miejsc wypadków, udzieleniu pomocy osobom poszkodowanym, zabezpieczeniu śladów oraz na ochronie mienia i wyposażenia.





- Podczas kursu ćwiczyliśmy komunikację i naprowadzanie śmigłowca, poszukiwania w dzień i w nocy, ewakuację poszkodowanych z wykorzystaniem pojazdów terenowych oraz śmigłowca. Wśród tych wszystkich zaawansowanych systemów nie zapomnieliśmy jednak o najbardziej sprawdzonych i najstarszych sposobach ratowania ludzkiego życia. Uczyliśmy się, jak interpretować zachowania psa, którego zadaniem jest odnalezienie każdego żywego człowieka w obszarze poszukiwań – relacjonuje jeden z kursantów z 11. Małopolskiej Brygady OT.



Żołnierze Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych uczestniczą w wielu akcjach poszukiwawczych, wspierając służby mundurowe, a także ratując ludzkie życie. To właśnie w czasie szkoleń realizowanych w Centrum Szkolenia WOT zdobywają oni wiedzę i umiejętności, które pozwalają im podejmować skuteczne akcje ratownicze.



- Kurs pozwalał nam udoskonalić nasze zdolności poszukiwawczo-ratunkowe we

wszystkich krytycznych aspektach. Wykwalifikowana kadra instruktorska, dzieląc

się zebranym przez lata doświadczeniem, zorganizowała kurs obejmujący nawet

najbardziej skrajne akcje. Wierzę, że dzięki temu będziemy gotowi, by nieść pomoc – podsumowuje żołnierz 14. Zachodniopomorskiej Brygady OT.