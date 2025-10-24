Szpital Wojskowy w Bydgoszczy ma 40 lat. Powstał dla wojskowych i ich rodzin. Dziś służy wszystkim

2025-10-24, 14:28  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Prof. Marek Harat to obecnie konsultant kliniczny w dziedzinie neurochirurgii w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy. Wcześniej przez ponad 30 lat kierował Kliniką Neurochirurgii. Pracuje również w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu /fot. Natasza Trzebuchowska

Jubileusz 40-lecia obchodził w piątek 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy. - Możemy być dumni - mówi prof. Marek Harat, który od ponad 30 lat jest związany z Kliniką Neurochirurgii.

- Przez te 40 lat szpital wypracował sobie bardzo dobrą markę, a osiągnął ją dzięki wysiłkowi zarówno w działalności usługowej, czyli w leczeniu pacjentów, jak i w działalności naukowo-badawczej - mówi prof. Marek Harat. - Badania, które były prowadzone przez naukowców pracujących w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym miały istotny wpływ na rozwój nauki w Polsce i na świecie. Właśnie w Bydgoszczy, jako jedynym ośrodku w Polsce, wykonywane są nowoczesne zabiegi psychochirurgiczne. Drugim kierunkiem jest onkologia i leczenie nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. To najtrudniejsze przypadki ze względu na to, że nie możemy sobie pozwolić na operowanie z marginesem, czy usunięcie czegokolwiek, co nie jest nowotworem.

Historia Szpitala Wojskowego sięga lat 50. ubiegłego wieku. Wtedy pojawiła się inicjatywa budowy specjalistycznego ośrodka dla wojskowych i ich rodzin. Budowa rozpoczęła się w 1976 roku. Osiem lat później została powołana pierwsza Komenda Szpitala.

