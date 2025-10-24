Szpital Wojskowy w Bydgoszczy ma 40 lat. Powstał dla wojskowych i ich rodzin. Dziś służy wszystkim

Prof. Marek Harat to obecnie konsultant kliniczny w dziedzinie neurochirurgii w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy. Wcześniej przez ponad 30 lat kierował Kliniką Neurochirurgii. Pracuje również w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu /fot. Natasza Trzebuchowska
Jubileusz 40-lecia obchodził w piątek 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy. - Możemy być dumni - mówi prof. Marek Harat, który od ponad 30 lat jest związany z Kliniką Neurochirurgii.
- Przez te 40 lat szpital wypracował sobie bardzo dobrą markę, a osiągnął ją dzięki wysiłkowi zarówno w działalności usługowej, czyli w leczeniu pacjentów, jak i w działalności naukowo-badawczej - mówi prof. Marek Harat. - Badania, które były prowadzone przez naukowców pracujących w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym miały istotny wpływ na rozwój nauki w Polsce i na świecie. Właśnie w Bydgoszczy, jako jedynym ośrodku w Polsce, wykonywane są nowoczesne zabiegi psychochirurgiczne. Drugim kierunkiem jest onkologia i leczenie nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. To najtrudniejsze przypadki ze względu na to, że nie możemy sobie pozwolić na operowanie z marginesem, czy usunięcie czegokolwiek, co nie jest nowotworem.
Historia Szpitala Wojskowego sięga lat 50. ubiegłego wieku. Wtedy pojawiła się inicjatywa budowy specjalistycznego ośrodka dla wojskowych i ich rodzin. Budowa rozpoczęła się w 1976 roku. Osiem lat później została powołana pierwsza Komenda Szpitala.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę