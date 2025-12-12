Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim. Akt oskarżenia w sądzie

2025-12-12, 21:00  Marek Ledwosiński/Redakcja
Jest akt oskarżenia dla dróżniczki, która zbyt szybko podniosła szlabany. W efekcie pociąg uderzył w auto, a kierowca zmarł/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Pociąg uderzył w auto dostawcze na przejeździe kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim. W efekcie spłonęło. Zdarzenie miało miejsce 5 maja tego roku, a kierowca zginął na miejscu. Prokuratura Rejonowa przekazała do sądu akt oskarżenia w sprawie tej tragedii.

Długie śledztwo Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie pozwoliło przypisać winę za zdarzenie dróżniczce. Zdaniem śledczych, za szybko podniosła szlabany. Wobec niej skierowano zarzut, który obejmuje dwa czyny karalne - pierwszy to nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku w ruchu lądowym, a drugi to nieumyślne sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym. Kobiecie grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.

Relacja Marka Ledwosińskiego

Aleksandrów Kujawski

Region

