Pomoc dzieciom i młodzieży chce nieść nowo powstała bydgoska fundacja „Bo jesteś”

2025-12-13, 08:00 Monika Siwak/Redakcja

Fundacja „Bo jesteś” chce nieśćpomoc młodym w kryzysie psychicznym/fot. Monika Siwak

Fundacja stawia sobie za cel niesienie pomocy szczególnie młodym osobom, które znajdują się w kryzysie psychicznym. Ci często muszą czekać miesiącami na dostęp do specjalisty - psychiatry i psychoterapeuty.

Prezes „Bo jesteś” Mariusz Kaniewski mówi, że przyczynkiem do powstania fundacji były tragedie młodych ludzi. - Najbardziej trafiały do nas takie historie, jak np. od mojej żony, która jest nauczycielką - przyznał. - Pewna osoba z siódmej klasy odebrała sobie życie. Przypadki takie, jak ten, zmotywowały nas do założenia fundacji.



Obecnie w jej ramach działa kilkunastu psychoterapeutów. Prezes ma jednak daleko idące plany. - Chcemy w przyszłości kształcić nowych psychoterapeutów - mówi.



Mariusz Kaniewski przyznaje jednak, że niesienie pomocy dużej liczbie osób będzie trudne, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w szpitalu. - Mamy 30 miejsc szpitalnych, ale odpowiedzią na pytanie, ile byśmy potrzebowali padło, że 3000 - zdradził prezes fundacji „Bo jesteś”.



Obecnie fundacja szuka sponsorów - półroczna terapia jednego dziecka kosztuje ok. 5 tysięcy złotych. „Bo jesteś” myśli o pomocy dla co najmniej stu młodych ludzi rocznie.



Siedziba fundacji znajduje się w budynku beta Biznes Parku Okole przy ul. Kraszewskiego 1 w Bydgoszczy.