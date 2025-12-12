Osielsko najlepsze w rankingu samorządów. Wręczenie nagród w bydgoskich Młynach Rothera [zdjęcia]

2025-12-12, 20:30 Monika Siwak/Redakcja

Podbydgoskie Osielsko zwyciężyło w rankingu samorządów organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy. Drugie i trzecie miejsce zajęły Białe Błota oraz Cekcyn.

Pod uwagę brano m.in. jakość usług publicznych, dostęp do żłobków, przedsiębiorczość, inwestycje, wydatki na kulturę oraz finanse gminy. Nagrodę za pierwszą pozycję odbierała Beata Polasik, wicewójt jednej z najbogatszych gmin w naszym regionie - Osielska. - Bogactwo to wynika bardziej z zamożności naszych mieszkańców - mówiła. - Mamy możliwość podejmowania inwestycji. Teraz powstaje największa, jak do tej pory, a więc budowa nowej szkoły.



Wójt gminy Białe Błota Magdalena Maison przyznała, że w ciągu ostatniej dekady przybyło 30 proc. mieszkańców. - W związku z tym nie nadążamy z budową dróg czy żłobków. Próbujemy iść zarówno w rozwój dróg, jak i oświaty. Jesteśmy w trakcie rozbudowy jednej szkoły i przymierzamy się do rozbudowy drugiej - mówi.



Kilkadziesiąt samorządów zostało wyróżnionych. Ranking współtworzył Urząd Statystyczny.