Generał Kukliński upamiętniony przy szkole NATO w Bydgoszczy. Odsłonięto tablicę [zdjęcia]

2025-12-12, 19:00 Agata Raczek/Redakcja

Przy szkole NATO w Bydgoszczy odsłonięto pamiątkową tablicę na cześć gen. Ryszarda Kuklińskiego/fot. Agata Raczek

Postać generała Ryszarda Kuklińskiego uhonorowano w Bydgoszczy. Kierując się dobrem Polski i Polaków, jako oficer komunistycznych Polskich Sił Zbrojnych podjął współpracę z wywiadem amerykańskim przeciwko sowieckiemu Układowi Warszawskiemu, planującemu atomowy atak na Europę.

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy odbyła się przy International School of Bydgoszcz, w tzw. szkole natowskiej, która nosi imię generała Kuklińskiego. - Niech ta tablica przypomina nam, że wybory oparte na prawdzie i poczuciu obowiązku kształtują nie tylko historię, ale także przyszłość - mówił rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, prof. Bernard Mendlik.



Według wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla, gen. Ryszard Kukliński nie był postacią oczywistą. - Dla mnie jest bohaterem, dla mnie, osobiście, podjął decyzje, które na zawsze ukształtowały jego życie - dodał.



Więcej w relacji Agaty Raczek.