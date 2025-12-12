Rafał Bruski skomentował odpowiedź Piotra Całbeckiego: Moim obowiązkiem jest walka o Bydgoszcz

2025-12-12, 16:41 Maciej Wilkowski/Redakcja

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski odpowiedział marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu/grafika Bartosz Nawrocki

List otwarty, który w ostatnią środę (10 grudnia) prezydent Bydgoszczy wystosował do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego wciąż jest przedmiotem gorących dyskusji między politykami. Rafał Bruski, w rozmowie z Polskim Radiem PiK postanowił odnieść się do odpowiedzi Piotra Całbeckiego.

- Każde słowo zawarte w liście mogę potwierdzić - mówi Rafał Bruski. - Cieszę się, że on powstał i że wywołał taką reakcję. Nie wiem jakie emocje ten list wywołał u pana marszałka wywołał, ale wiele osób dziękowało i gratulowało mi za to, że miałem odwagę. Aczkolwiek nie uważam, że to jest odwaga. Mam obowiązek walczyć o Bydgoszcz - zakończył.



Przypomnijmy, prezydent Bydgoszczy nie zgadza się z umieszczeniem miasta (razem z Toruniem) w projekcie Strategii Rozwoju Kraju 2035 w gronie tych określonych jako „kształtujące się metropolie ponadregionalne”. Ambicje Bydgoszczy są większe, a Rafał Bruski zarzuca marszałkowi województwa brak wsparcia w tej kwestii. Prezydent Bydgoszczy, w liście otwartym do Piotra Całbeckiego zarzucił mu m.in. protoruńskość, brak neutralności i obiektywizmu oraz przekroczenie granic uczciwości.