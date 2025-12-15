Prezydent Rafał Bruski: Walczę o Bydgoszcz! Po liście otwartym do marszałka regionu [Rozmowa Dnia]

2025-12-15, 08:52 Maciej Wilkowski/Redakcja

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski/fot. Tomasz Kaźmierski

- Inne formy nie trafiają. Chciałem, aby pan marszałek wiedział, że moje stanowisko jest niezmienne - mówił w PR PiK prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, tłumacząc powód napisania ostrego listu otwartego do Piotra Całbeckiego.

Bydgoszcz i Toruń w opublikowanym projekcie Strategii Rozwoju Kraju 2035 są w grupie „kształtujących się metropolii ponadregionalnych". Nie zgadza się z tym prezydent Bydgoszczy. Jego zdaniem ranga miasta jest niedoszacowana, a Torunia przeszacowana.



Rafał Bruski mówił o tym w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK. - Sformułowałem wniosek i oczekiwania, że zostaniemy przesunięci w hierarchii - razem ze Szczecinem - do wyższej grupy metropolii ponadregionalnych, które już funkcjonują – mówił prezydent. - Strategia jest bardzo ogólnym dokumentem, ale później wszystkie kolejne ustawy i inne dokumenty, także programy unijne muszą być z nią skorelowane. Dlatego tak istotna jest waga tego dokumentu – będzie „zapisywał” naszą przyszłość, szanse rozwojowe na najbliższe 10 lat. (…)







Prezydent Bydgoszczy skomentował też w „Rozmowie Dnia" ostatnią odsłonę jego sporu z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim.

Cała „Rozmowa Dnia” poniżej

INNE „ROZMOWY DNIA"