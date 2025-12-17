Miejscy radni jednym głosem w obronie Torunia i regionu po liście prezydenta Bydgoszczy

2025-12-17, 12:37  Monika Kaczyńska / Redakcja
Zdaniem radnego Łukasza Walkusza (w środku) list prezydenta Rafała Bruskiego jest sprzeczny ze wszystkimi dokumentami na poziomie wojewódzkim i rządowym. / Fot. Monika Kaczyńska

Przypomnijmy, że Rafał Bruski publicznie odniósł się do roli Bydgoszczy i uwag zgłoszonych przez samorząd województwa do projektu Strategii Rozwoju Polski.

- Rada Miasta Torunia stanowczo sprzeciwia się działaniom prowadzącym do umniejszania rangi i znaczenia naszego miasta - można przeczytać w stanowisku podpisanym w środę (17.12). przez przewodniczących wszystkich klubów toruńskiej Rady Miasta.

To odpowiedź na list otwarty prezydenta Rafała Bruskiego do marszałka Piotra Całbeckiego, który dotyczy pozycji Bydgoszczy i Torunia w Strategii Rozwoju Polski do 2035 roku.

- W stanowisku zwracamy m.in. uwagę na to, że Toruń ma swoją pozycję i aspiracje oraz ogromne dziedzictwo - podkreśla przewodniczący toruńskiej Rady Miasta Łukasz Walkusz. - List prezydenta Bruskiego jest sprzeczny ze wszystkimi dokumentami na poziomie wojewódzkim i rządowym.

- Kolejny raz Bydgoszcz próbuje podzielić nasze województwo i jego mieszkańców. Niestety cały region na tym traci - uważa Adrian Mól.

- Jedyną szansą na rozwój obydwu naszych miast, na rozwój województwa kujawsko-pomorskiego jest współpraca. Możemy się różnić w wielu kwestiach, ale od tego są rozmowy i konsultacje, do których zawsze zapraszaliśmy miasto Bydgoszcz i wyciągaliśmy rękę - twierdzi Zbigniew Fiderewicz. - Najłatwiej jest pod publikę napisać list otwarty.

O stanowisku będzie mowa również podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Torunia.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń
Stanowisko podpisali przewodniczący wszystkich klubów toruńskiej Rady Miasta. / Fot. Monika Kaczyńska

Region

