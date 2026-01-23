Jaki można mieć wpływ na sprawy miasta? W Toruniu ruszają lekcje samorządowe

2026-01-23, 20:56  Michał Zaręba/Redakcja
W Toruniu ruszają lekcje samorządowe. Na zdjęciu (w środku) Łukasz Walkusz/fot. Monika Kaczyńska/Archiwum

W Toruniu ruszają lekcje samorządowe. Na zdjęciu (w środku) Łukasz Walkusz/fot. Monika Kaczyńska/Archiwum

Toruński urząd chce wyjść z inicjatywą do młodych mieszkańców i organizować w szkołach lekcje samorządowe. Uczniowie mają dowiedzieć się, czym zajmuje się urząd i jaki można mieć realny wpływ na sprawy miasta.

Najpierw lekcje samorządowe mają odbywać się w podstawówkach. - Chcielibyśmy, aby takie spotkania w pierwszym etapie odbywały się raz na dwa tygodnie - mówi przewodniczący rady miasta Torunia Łukasz Walkusz.

Samorządowiec zapowiedział, że do udziału zaproszeni zostaną także prezydent Paweł Gulewski, młodzieżowa rada miasta oraz członkowie stowarzyszenia radnych. - Przygotowujemy odpowiednie multimedia, materiały, żeby też młodym ludziom o tym samorządzie powiedzieć i przybliżyć najważniejsze postacie, które tworzyły i tworzą to miasto - dodaje Łukasz Walkusz.

Jednym z celów lekcji samorządowych ma być wzmocnienie więzi młodych z Toruniem. Przewodniczący rady miasta zwraca uwagę na problem wyludniania się miast. - Chodzi o to, by chcieli uczyć się w Toruniu, a potem w nim pracować - mówi.

Relacja Michała Zaręby

Toruń

Region

Wybuch trotylu na toruńskim Podgórzu. Upamiętniono tragiczne wydarzenia sprzed 81 lat

Wybuch trotylu na toruńskim Podgórzu. Upamiętniono tragiczne wydarzenia sprzed 81 lat

2026-01-23, 21:48
Konfederacja mówi Stop KSeF. Paweł Sieg: To otworzy drzwi do pełnej inwigilacji

Konfederacja mówi „Stop KSeF”. Paweł Sieg: To otworzy drzwi do pełnej inwigilacji

2026-01-23, 20:09
Zaczęło się od awarii, skończyło na areszcie. Narkotyki u mieszkańca Janikowa

Zaczęło się od awarii, skończyło na areszcie. Narkotyki u mieszkańca Janikowa

2026-01-23, 19:15
Zarzut zaniedbań w schronisku dla zwierząt w Golubiu-Dobrzyniu. Są decyzje wojewody

Zarzut zaniedbań w schronisku dla zwierząt w Golubiu-Dobrzyniu. Są decyzje wojewody

2026-01-23, 18:14
Robot Da Vinci w lutym trafi do szpitala we Włocławku. Przeprowadza zabiegi chirurgiczne

Robot „Da Vinci” w lutym trafi do szpitala we Włocławku. Przeprowadza zabiegi chirurgiczne

2026-01-23, 17:19
Zdobywali wiedzę na własną rękę, bo o bezpieczeństwie mówi się mało. Za nami pierwszy etap olimpiady

Zdobywali wiedzę na własną rękę, bo o bezpieczeństwie mówi się mało. Za nami pierwszy etap olimpiady

2026-01-23, 15:39
Dlaczego nie kursują tramwaje Znaleziono miejsce uszkodzenia kabli na Górnym Tarasie w Bydgoszczy

Dlaczego nie kursują tramwaje? Znaleziono miejsce uszkodzenia kabli na Górnym Tarasie w Bydgoszczy

2026-01-23, 14:44
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w całym regionie. Przewodnik po wydarzeniach

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w całym regionie. Przewodnik po wydarzeniach

2026-01-23, 13:49
Wyciek gazu pod namiotem sportowym w bydgoskim Fordonie. Dzieci trafiły do szpitala

Wyciek gazu pod namiotem sportowym w bydgoskim Fordonie. Dzieci trafiły do szpitala!

2026-01-23, 12:47

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę