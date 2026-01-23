Jaki można mieć wpływ na sprawy miasta? W Toruniu ruszają lekcje samorządowe

2026-01-23, 20:56 Michał Zaręba/Redakcja

W Toruniu ruszają lekcje samorządowe. Na zdjęciu (w środku) Łukasz Walkusz/fot. Monika Kaczyńska/Archiwum

Toruński urząd chce wyjść z inicjatywą do młodych mieszkańców i organizować w szkołach lekcje samorządowe. Uczniowie mają dowiedzieć się, czym zajmuje się urząd i jaki można mieć realny wpływ na sprawy miasta.

Najpierw lekcje samorządowe mają odbywać się w podstawówkach. - Chcielibyśmy, aby takie spotkania w pierwszym etapie odbywały się raz na dwa tygodnie - mówi przewodniczący rady miasta Torunia Łukasz Walkusz.



Samorządowiec zapowiedział, że do udziału zaproszeni zostaną także prezydent Paweł Gulewski, młodzieżowa rada miasta oraz członkowie stowarzyszenia radnych. - Przygotowujemy odpowiednie multimedia, materiały, żeby też młodym ludziom o tym samorządzie powiedzieć i przybliżyć najważniejsze postacie, które tworzyły i tworzą to miasto - dodaje Łukasz Walkusz.



Jednym z celów lekcji samorządowych ma być wzmocnienie więzi młodych z Toruniem. Przewodniczący rady miasta zwraca uwagę na problem wyludniania się miast. - Chodzi o to, by chcieli uczyć się w Toruniu, a potem w nim pracować - mówi.