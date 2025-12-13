Wyludnianie jednym z wyzwań w naszym województwie. Debata o przyszłość regionów samorządowych

2025-12-13, 09:30 Michał Zaręba/Redakcja

W Toruniu odbyła się debata na temat przyszłości regionów samorządowych. Problemem demografia i wyludnianie regionów/fot. Pixabay

Marszałek Piotr Całbecki oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wzięli udział w piątkowej (12 grudnia) debacie na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu. Drugi z samorządowców zwrócił szczególną uwagę na problemy związane z demografią i wyludnianiem się regionów.

- W województwie mazowieckim jest tendencja do opuszczania miejscowości czy gmin na obrzeżach regionu - mówił Adam Struzik. Z kolei marszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwraca uwagę na odbieranie samorządom wojewódzkim kolejnych kompetencji. - Za poprzedniej władzy naliczyłem ich sześć. Przykładowo, odebrano nam Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, które zbieramy od naszych podatników. Przekazujemy je do Skarbu Państwa, a ostatecznie nie mamy udziału w ich redystrybucji - mówił Piotr Całbecki.



Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Paweł Swianiewicz zwrócił uwagę na wykluczenie komunikacyjne. - To często przywoływany termin - stwierdził. - Wydaje się, że w tym aspekcie samorządy wojewódzkie mogą odegrać rolę w radzeniu sobie z tym problemem.



Oprócz samorządowców, w debacie uczestniczyli eksperci i wykładowcy akademiccy. Więcej w relacji Michała Zaręby.