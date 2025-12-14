Na debatę składają się wiedza, dialog i spokój. Oksfordzkie zmagania uczniów w Toruniu

Dziedzictwo Jana Pawła II, sztuczna inteligencja na uczelni, nauczanie religii poza szkołą - takie tezy postawiono podczas I Kujawsko-Pomorskiego Turnieju Debat „Z duszą" na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu/fot. Laboratorium św. Jana Pawła II/Facebook
Dziedzictwo Jana Pawła II, sztuczna inteligencja na uczelni, nauczanie religii poza szkołą - takie tezy postawiono podczas I Kujawsko-Pomorskiego Turnieju Debat „Z duszą" na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. W debacie oksfordzkiej zmierzyli się uczniowie z 5 szkół ponadpodstawowych z regionu.
- Największym problemem jest rzeczywiście stres, żeby nie dać się wyprowadzić z równowagi lub nie zatrzymać się w miejscu, mieć zawsze coś do powiedzenia i nie dać się wyrzucić z rytmu - mówi uczestnik debaty. - Dla mnie zawsze bardzo ważnym momentem jest samo zakończenie debaty, ten taki spokój i wyzbycie się wszystkich emocji, które podczas tych debat panują.
- Nie ma przygotowania - nie ma o czym debatować. Niezbędny jest bardzo dobry research, przygotowanie nie tylko swoich argumentów, ale także gotowość na pytania, które inni mogą nam zadać. Trzeba jednak mieć o czym mówić, żeby konwersacja i dialog między uczestnikami zaistniały. To jest bardzo potrzebne.
- Kujawsko-Pomorski Turniej Debat „Z duszą" jest taką próbą upomnienia się o tematy filozoficzno-teologiczne, a także te światopoglądowe - mówi Jan Wółkowski z Laboratorium św. Jana Pawła II.
Organizatorem wydarzenia było Laboratorium św. Jana Pawła II i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Fundacjami: Projekty Edukacyjne oraz Pro Futuro Theologiae.
WYNIKI:
Po zaciętych pojedynkach jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsca:
• V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu
• Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy
III miejsca:
• VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman w Toruniu
• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy
V miejsce:
• Zespół Szkół Katolickich im. Jana Długosza
