Nie żyje kobieta, która kierowała motorowerem. Zderzenie czołowe w powiecie lipnowskim

2025-12-18, 13:10 Redakcja

Nie żyje kobieta, która zginęła w wypadku w Windudzie/fot. ilustracyjnie

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek rano. Kierujący peugeotem zjechał na przeciwległy pas jezdni i czołowo zderzył się z kierującą motorowerem. Niestety, kobieta jadąca jednośladem zginęła na miejscu.

Po godzinie 6.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lipnie otrzymał informację o zdarzeniu. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło na drodze powiatowej (2044c) w miejscowości Winduga.



Jak ustalili policjanci, kierujący samochodem 51-latek z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas jezdni i czołowo uderzył w poruszający się z przeciwnego kierunku jazdy motorower. Kierowała nim 54-latka, która zginęła na miejscu. Z kolei mężczyzna był trzeźwy. Policjanci zatrzymali mu uprawnienia do kierowania pojazdami.