Znęcali się nad 33-latkiem w stodole. Grozili mu pozbawieniem zdrowia i życia

2025-12-18, 14:40 Redakcja

Znęcali się na 33-latkiem w stodole. Grozi im do 25 lat więzienia/fot. KPP w Radziejowie

Dwóch mieszkańców powiatu włocławskiego jest podejrzanych o pozbawienie wolności 33-latka. Mężczyźni zostali już zatrzymani.

Do tego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (13/14 grudnia). 33-latek z powiatu radziejowskiego został przez 27-latka i jego 30-letniego brata przewieziony do stodoły, która znajdowała się w jednej z wiosek w gminie Brześć Kujawski. Tam został pobity, skrępowano mu ręce i nogi. Sprawcy przez kilkadziesiąt minut znęcali się nad nim, grożąc nawet pozbawieniem życia i zdrowia. Po jakimś czasie odwieźli 33-latka do miejsca jego zamieszkania.



17 grudnia radziejowski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sprawców na trzy miesiące. Grozi im od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.