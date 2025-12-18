Sprzęt o wartości ponad miliona złotych trafił do powiatu inowrocławskiego

2025-12-18, 19:12 Marcin Glapiak/Redakcja

Sprzęt umożliwi utrzymanie dróg oraz pomoże w przypadku braku dostaw wody/fot. Pixabay

Dodatkowy sprzęt umożliwi utrzymanie dróg oraz pomoże w przypadku braku dostaw wody. Jego wartość to blisko milion 300 tysięcy złotych.

- Zarząd Dróg Powiatowych otrzymał cysternę do wody pitnej o pojemności 5000 litrów, koparkę samobieżną z podwoziem kołowym i kolejną cysternę wraz z zestawem obsługującym - mówi Artur Kisielewicz z inowrocławskiego starostwa. - W jego skład wchodzi ciągnik rolniczy i przyczepa. Cysterna będzie zabezpieczała zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców w razie awarii - dodał.



Zakup sfinansowany został z rządowych środków w ramach programu ochrony ludności.