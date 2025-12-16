Małgorzata Wnuczek z Inowrocławia nie żyje. To jej szczątki znaleziono w Leicester
- W październiku w Leicester odnaleziono szczątki Małgorzaty Wnuczek – informuje brytyjska policja, która ma już wyniki badań.
Małgorzata Wnuczek pochodziła z Inowrocławia. Jak informuje brytyjska policja, funkcjonariusze pozostają w kontakcie z jej rodziną, a także z Komendą Powiatową Policji w Bydgoszczy.
Kobieta w momencie zaginięcia mieszkała w Leicester. Ostatni raz widziano ją 31 maja 2006 roku, gdy wsiadła do autobusu jadącego z miejsca pracy do centrum miasta. Z kolei ostatni raz kontaktowała się z rodziną dwa dni wcześniej, wysyłając wiadomość tekstową.
Po jej zaginięciu w rejonie Manchesteru aresztowano 39-letniego mężczyznę pod zarzutem pomagania przestępcy i utrudniania śledztwa. Ostatecznie jednak został zwolniony.
30 września tego roku angielscy funkcjonariusze wznowili poszukiwania i rozpoczęli prace wykopaliskowe w okolicy nieużytków przy torach kolejowych w Leicester. We wtorek (16.12.) policja poinformowała, że ludzkie szczątki znalezione przez funkcjonariuszy w październiku - po badaniach DNA - zostały zidentyfikowane jako zaginiona.