Małgorzata Wnuczek z Inowrocławia nie żyje. To jej szczątki znaleziono w Leicester

2025-12-16, 14:49  Redakcja / Natasza Trzebuchowska
Małgorzata Wnuczek pochodził z Inowrocławia/fot. materiały brytyjskiej policji

- W październiku w Leicester odnaleziono szczątki Małgorzaty Wnuczek – informuje brytyjska policja, która ma już wyniki badań.

Małgorzata Wnuczek pochodziła z Inowrocławia. Jak informuje brytyjska policja, funkcjonariusze pozostają w kontakcie z jej rodziną, a także z Komendą Powiatową Policji w Bydgoszczy.

Kobieta w momencie zaginięcia mieszkała w Leicester. Ostatni raz widziano ją 31 maja 2006 roku, gdy wsiadła do autobusu jadącego z miejsca pracy do centrum miasta. Z kolei ostatni raz kontaktowała się z rodziną dwa dni wcześniej, wysyłając wiadomość tekstową.

Po jej zaginięciu w rejonie Manchesteru aresztowano 39-letniego mężczyznę pod zarzutem pomagania przestępcy i utrudniania śledztwa. Ostatecznie jednak został zwolniony.

30 września tego roku angielscy funkcjonariusze wznowili poszukiwania i rozpoczęli prace wykopaliskowe w okolicy nieużytków przy torach kolejowych w Leicester. We wtorek (16.12.) policja poinformowała, że ludzkie szczątki znalezione przez funkcjonariuszy w październiku - po badaniach DNA - zostały zidentyfikowane jako zaginiona.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

