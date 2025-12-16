Firmy Qemetica i PreZero łączą siły. W ramach Fundacji dla Kujaw wspólnie będą wspierać Inowrocław

2025-12-16, 19:59 Marcin Glapiak / Redakcja

Działania mają być powiązane z szeroko rozumianą ekologią. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

W planach różnego rodzaju inwestycje związane ze sportem, kulturą oraz działaniami społecznymi. Zapowiedziano już pierwsze przedsięwzięcia.

- Od przyszłego roku hala zostanie objęta patronatem tytularnym i zmieni nazwę na Qemetica Arena - zapowiada Piotr Kapuściński, prezes Fundacji Qemetica dla Kujaw. - To centralne miejsce dla mieszkańców, gdzie odbywają się wszystkie najważniejsze wydarzenia. Zdecydowaliśmy się też na sfinansowanie kwotą 1,5 mln zł remontu schroniska w Inowrocławiu.



- Chcemy skupić się na inicjatywach, które wiążą się z szeroko rozumianą ekologią, edukacją ekologiczną i ochroną środowiska - twierdzi Kamil Majerczak, prezes PreZero.



W planach jest także budowa boiska oraz terenu rekreacyjnego w Mątwach. Od przyszłego roku ruszy też nabór wniosków do Funduszu Wsparcia Inicjatyw Społecznych z pulą środków 1 miliona 200 tysięcy złotych.