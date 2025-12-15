Inowrocławianie chcą mieć lodowisko. Wkrótce się okaże, czy będą na to pieniądze

2025-12-15, 19:11 Marcin Glapiak/Redakcja

Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Czy Inowrocław otrzyma finansowe wsparcie z Ministerstwa Sportu na budowę lodowiska? Decyzja w tej sprawie ma być podjęta w ciągu najbliższych kilku tygodni - przekazała poseł Magdalena Łośko.

- Już w styczniu będziemy wiedzieć czy Inowrocław otrzyma środki na budowę lodowiska - mówi posłanka Magdalena Łośko. - Czekamy z niecierpliwością. Oczywiście jeśli wniosek nie będzie miał wad formalnych, to jest duża szansa, że już wkrótce będziemy powstanie lodowisko w Inowrocławiu. Brak mrozu, brak śniegu już nie będzie przeszkodą do korzystania ze sportów zimowych. Przypomnę, że będąc radną rady miejskiej Inowrocławia, czyli już kilka lat temu, również podejmowałam starania w tej sprawie . Właśnie dzisiaj jesteśmy bardzo blisko tej decyzji.



Dodajmy, że wniosek o dofinansowanie budowy nowego lodowiska miasto złożyło wiosną tego roku. Po zamknięciu lodowiska w 2024 roku, w Inowrocławiu nie ma obecnie takiego obiektu.