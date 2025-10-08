Śledztwo w sprawie zaginionej Małgorzaty Wnuczek. Policja w Leicester odnalazła ludzkie szczątki

2025-10-08, 16:30 Maciej Wilkowski/Redakcja

Policja przeszukiwała rzekę Soar. Rok 2023/fot. materiały policji/archiwum

Jak zawiadamiają brytyjscy funkcjonariusze, szczątki znaleziono w rejonie Great Central Way. Kolejny krok to dalsze badania kryminalistyczne w celu ustalenia tożsamości nieżyjącej osoby.

Nadinspektor Jenni Greenway, główny oficer prowadzący śledztwo, powiedziała:



- Rozumiem, że ta wiadomość może być szokiem dla społeczności, jednak mam nadzieje, że to odkrycie dostarczy nam informacji, które pomogą zrozumieć, co mogło się wydarzyć lub co się nie wydarzyło w sprawie Małgorzaty. Funkcjonariusze pozostają w kontakcie z jej rodziną oraz udzielają jej wsparcia w tym niewątpliwie trudnym czasie.



Policjanci będą nadal obecni w rejonie Watkin Road, aby prowadzić dalsze czynności oraz zapewnić poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom okolicy.



Przypomnijmy: pochodząca z Inowrocławia Małgorzata Wnuczek zaginęła 31 maja 2006 roku w Wielkiej Brytanii. Ostatni raz widziana była w miejscowości Leicester, gdy wsiadła do autobusu jadąc z pracy do centrum miasta. Z informacji przekazanych przez rodzinę mieszkającą w Polsce wynikało, że ostatni raz kontaktowała się z nimi 29 maja 2006 roku, wysyłając wiadomość SMS.



Bliscy Małgorzaty Wnuczek wraz z policją dwukrotnie wystosowali publiczny apel o informację. 10 lat po zaginięciu kobiety i w 2023 roku. Po wymianie informacji z polskimi służbami, 30 września bieżącego roku przeszukano zarośnięty teren przy Great Central Way, w pobliżu Watkin Road.



Detektywi są przekonani, że w polskiej społeczności Leicester są osoby, które mają wiedzę, bądź informacje o okolicznościach zaginięcia Polki.



W Polsce informacje można przekazywać pod numerem alarmowym 112.