Co się stało z Małgorzatą Wnuczek? Brytyjska policja ma nowy trop w sprawie zaginięcia mieszkanki Inowrocławia
Dotychczasowe poszukiwania nie przynosiły skutków. 27-latkę widziano po raz ostatni w 2006 roku, kiedy wracała z pracy autobusem w Leicester.
Obecnie śledztwo zostało wznowione.
- Policjanci dostali informacje, o tym że ludzkie szczątki mogą być zakopane w okolicy nieużytków przylegających do torów kolejowych w Leicester - powiedziała Jenny Greenway, główna oficer prowadząca śledztwo. - Zostały tam podjęte prace wykopaliskowe.
Bliscy Małgorzaty Wnuczek wraz z policją dwukrotnie wystosowali publiczny apel o informację. 10 lat po zaginięciu kobiety i w 2023 roku. Po wymianie informacji z polskimi służbami, przeprowadzone zostały przeszukania rzeki Soar.
Detektywi są przekonani, że w polskiej społeczności Leicester są osoby, które mają wiedzę, bądź informacje o okolicznościach zaginięcia Polki.
W Polsce informacje można przekazywać pod numerem alarmowym 112.
Do sprawy wrócimy.