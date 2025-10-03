Co się stało z Małgorzatą Wnuczek? Brytyjska policja ma nowy trop w sprawie zaginięcia mieszkanki Inowrocławia

2025-10-03, 17:56 Natasza Trzebuchowska / Redakcja

Poszukiwana Małgorzata Wnuczek. / Fot. Materiały policji

Dotychczasowe poszukiwania nie przynosiły skutków. 27-latkę widziano po raz ostatni w 2006 roku, kiedy wracała z pracy autobusem w Leicester.

Obecnie śledztwo zostało wznowione.



- Policjanci dostali informacje, o tym że ludzkie szczątki mogą być zakopane w okolicy nieużytków przylegających do torów kolejowych w Leicester - powiedziała Jenny Greenway, główna oficer prowadząca śledztwo. - Zostały tam podjęte prace wykopaliskowe.



Bliscy Małgorzaty Wnuczek wraz z policją dwukrotnie wystosowali publiczny apel o informację. 10 lat po zaginięciu kobiety i w 2023 roku. Po wymianie informacji z polskimi służbami, przeprowadzone zostały przeszukania rzeki Soar.



Detektywi są przekonani, że w polskiej społeczności Leicester są osoby, które mają wiedzę, bądź informacje o okolicznościach zaginięcia Polki.



W Polsce informacje można przekazywać pod numerem alarmowym 112.



Do sprawy wrócimy.