28-latek, który w Berlinie podpalając dom, miał zabić jego mieszkańców, został zatrzymany w Toruniu [wideo]

Zatrzymany 28-latek zostanie przekazany stronie niemieckiej. / Fot. Materiały policji

Do podpalenia doszło w minioną niedzielę (28.09). Według niemieckiej policji, sprawca zbiegł do Polski. Dwa dni później wpłynął europejski nakaz aresztowania (ENA).

Wstępne ustalenia przekazane przez stronę niemiecką wskazywały, że poszukiwany może ukrywać się na terenie województw: zachodnio-pomorskiego lub kujawsko-pomorskiego.



- Policjanci wytypowali kryjówkę poszukiwanego na terenie Torunia. Jeszcze tego samego dnia, późnym wieczorem, zatrzymano kompletnie zaskoczonego 28-latka - mówi Kamila Ogonowska z zespołu prasowego KWP w Bydgoszczy. - W toruńskim sądzie zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny i przekazaniu go stronie niemieckiej.

