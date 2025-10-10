Znasz tego mężczyznę? Jest poszukiwany przez policję w związku z kradzieżą perfum za 2500 zł [wideo]

2025-10-10, 17:15 Redakcja

Mężczyzna poszukiwany jest w związku z kradzieżą w perfumerii przy ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. / Fot. Materiały policji

Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji osoby przedstawionej na zdjęciu oraz filmie.

Sprawa dotyczy kradzieży perfum o łącznej wartości prawie 2500 złotych. Do zdarzenia doszło 1 sierpnia 2025 roku około godziny 20:41 w jednej z perfumerii przy ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Znajdujący się w pomieszczeniu monitoring zarejestrował wizerunek mężczyzny mającego związek z tym zdarzeniem.



Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do jego identyfikacji na podstawie załączonego zdjęcia oraz filmu. Informację można przekazać prowadzącemu sprawę policjantowi pod numerem telefonu 47 751 53 26, a także całodobowo pod numerami 47 751 52 69/60 lub 112 powołując się na znak sprawy L.dz. II Kr 2233/25.