Centrum Usług Społecznych w nowym budynku w Inowrocławiu. „Nowa jakość pomocy społecznej”

2025-10-11, 13:54 Marcin Glapiak/Redakcja

Nowe Centrum Usług Społecznych w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak

W Inowrocławiu uroczyście zainaugurowano działalność nowego Centrum Usług Społecznych Gminy Inowrocław. To pierwsza, tego typu tak nowoczesna placówka w powiecie inowrocławskim.

Placówka znajduje się w Inowrocławiu przy ul Metalowców. - Udało nam się zrealizować projekt, ale najpierw skutecznie pozyskaliśmy budynek. Cieszę, że to pierwszy taki obiekt w powiecie, i że właśnie w gminie Inowrocław to się udało – mówi Grzegorz Piątek, wójt gminy Inowrocław.



Czym nowa siedziba różni się od tej starszej? - Wszystkim! Mamy teraz duży, piękny budynek – mówi Ewelina Pawlikowska, dyrektor CUS. - Pracownicy socjalni siedzą po dwie osoby w biurach. Jest duża sala konferencyjna, czy miejsce do przyjmowania osób przemocy domowej w godnych warunkach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, to nowa jakość pomocy społecznej.