W pojedynkę trudno jest pomagać. Pracownicy socjalni z regionu nagrodzeni [lista]

2025-11-25, 20:48  Michał Zaręba/Redakcja
W Pałacu Dąmbskich odbyła się Gala Pracownik Socjalny Pomorza i Kujaw/fot. Michał Zaręba

W Toruniu doceniono osoby zaangażowane w pomoc drugiemu człowiekowi. W Pałacu Dąmbskich odbyła się Gala Pracownik Socjalny Pomorza i Kujaw.

- Jesteśmy tutaj we trzy. Pomoc społeczna jest pracą zespołową - mówi Joanna Matuszczak, która reprezentuje Centrum Usług społecznych Gminy Inowrocław. - Nie można tej pracy dzielić na osoby. Jak się udaje w zespole, tak się udaje w terenie. Jesteśmy tam, gdzie jest najbardziej potrzebujący człowiek. Udzielamy zarówno pomocy psychologicznej, pedagogicznej, jak i bardzo często finansowej.

Karolina Sobierajska już 17 lat pracuje w Centrum Usług Społecznych w Lubiczu. - Lubię swoją pracę, chociaż nie jest łatwa. Przysparza wiele codziennych trudności, ale też i codziennych radości. Dzięki moim współpracownikom z różnych działów udaje mi się w tej pracy wytrwać.

- Laureaci tych nagród będą ambasadorami swojej pracy i tego, co dają drugiemu człowiekowi, bo dzisiaj oczekuje się nie tylko specjalistycznej wiedzy wynikającej z przepisów, ale przede wszystkim oddania się drugiemu człowiekowi w jego potrzebach - mówiła Milena Skopińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

W 2024 roku w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie w naszym regionie pracowało 1 139 pracowników socjalnych

Kapituła wręczyła 5 nagród indywidualnych i trzy zespołowe. Łącznie w naszym regionie wyróżniono 15 osób.


I. Nagrodzeni w kategorii indywidualnej:

Aurelia Joachimiak, Centrum Usług Społecznych w Mroczy
Karolina Sobierajska, Centrum Usług Społecznych w Lubiczu
Joanna Lipińska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkach
Elwira Szcześniak, Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią
Karolina Kędzierska, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny Inowrocław


II. Nagrodzeni w kategorii zespołowej:

zespół pracowników socjalnych Centrum Usług Społecznych w Nakle nad Notecią
zespół pracowników socjalnych Centrum Usług Społecznych Gminy Inowrocław
zespół pracowników socjalnych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie.

Relacja Michała Zaręby

