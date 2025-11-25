W pojedynkę trudno jest pomagać. Pracownicy socjalni z regionu nagrodzeni [lista]

W Pałacu Dąmbskich odbyła się Gala Pracownik Socjalny Pomorza i Kujaw/fot. Michał Zaręba
W Toruniu doceniono osoby zaangażowane w pomoc drugiemu człowiekowi. W Pałacu Dąmbskich odbyła się Gala Pracownik Socjalny Pomorza i Kujaw.
- Jesteśmy tutaj we trzy. Pomoc społeczna jest pracą zespołową - mówi Joanna Matuszczak, która reprezentuje Centrum Usług społecznych Gminy Inowrocław. - Nie można tej pracy dzielić na osoby. Jak się udaje w zespole, tak się udaje w terenie. Jesteśmy tam, gdzie jest najbardziej potrzebujący człowiek. Udzielamy zarówno pomocy psychologicznej, pedagogicznej, jak i bardzo często finansowej.
Karolina Sobierajska już 17 lat pracuje w Centrum Usług Społecznych w Lubiczu. - Lubię swoją pracę, chociaż nie jest łatwa. Przysparza wiele codziennych trudności, ale też i codziennych radości. Dzięki moim współpracownikom z różnych działów udaje mi się w tej pracy wytrwać.
- Laureaci tych nagród będą ambasadorami swojej pracy i tego, co dają drugiemu człowiekowi, bo dzisiaj oczekuje się nie tylko specjalistycznej wiedzy wynikającej z przepisów, ale przede wszystkim oddania się drugiemu człowiekowi w jego potrzebach - mówiła Milena Skopińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
W 2024 roku w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie w naszym regionie pracowało 1 139 pracowników socjalnych
Kapituła wręczyła 5 nagród indywidualnych i trzy zespołowe. Łącznie w naszym regionie wyróżniono 15 osób.
I. Nagrodzeni w kategorii indywidualnej:
Aurelia Joachimiak, Centrum Usług Społecznych w Mroczy Karolina Sobierajska, Centrum Usług Społecznych w Lubiczu Joanna Lipińska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkach Elwira Szcześniak, Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią Karolina Kędzierska, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny Inowrocław
II. Nagrodzeni w kategorii zespołowej:
zespół pracowników socjalnych Centrum Usług Społecznych w Nakle nad Notecią zespół pracowników socjalnych Centrum Usług Społecznych Gminy Inowrocław zespół pracowników socjalnych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę