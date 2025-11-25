W pojedynkę trudno jest pomagać. Pracownicy socjalni z regionu nagrodzeni [lista]

2025-11-25, 20:48 Michał Zaręba/Redakcja

W Pałacu Dąmbskich odbyła się Gala Pracownik Socjalny Pomorza i Kujaw/fot. Michał Zaręba

W Toruniu doceniono osoby zaangażowane w pomoc drugiemu człowiekowi. W Pałacu Dąmbskich odbyła się Gala Pracownik Socjalny Pomorza i Kujaw.

- Jesteśmy tutaj we trzy. Pomoc społeczna jest pracą zespołową - mówi Joanna Matuszczak, która reprezentuje Centrum Usług społecznych Gminy Inowrocław. - Nie można tej pracy dzielić na osoby. Jak się udaje w zespole, tak się udaje w terenie. Jesteśmy tam, gdzie jest najbardziej potrzebujący człowiek. Udzielamy zarówno pomocy psychologicznej, pedagogicznej, jak i bardzo często finansowej.



Karolina Sobierajska już 17 lat pracuje w Centrum Usług Społecznych w Lubiczu. - Lubię swoją pracę, chociaż nie jest łatwa. Przysparza wiele codziennych trudności, ale też i codziennych radości. Dzięki moim współpracownikom z różnych działów udaje mi się w tej pracy wytrwać.



- Laureaci tych nagród będą ambasadorami swojej pracy i tego, co dają drugiemu człowiekowi, bo dzisiaj oczekuje się nie tylko specjalistycznej wiedzy wynikającej z przepisów, ale przede wszystkim oddania się drugiemu człowiekowi w jego potrzebach - mówiła Milena Skopińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.



W 2024 roku w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie w naszym regionie pracowało 1 139 pracowników socjalnych



Kapituła wręczyła 5 nagród indywidualnych i trzy zespołowe. Łącznie w naszym regionie wyróżniono 15 osób.







I. Nagrodzeni w kategorii indywidualnej:



II. Nagrodzeni w kategorii zespołowej: