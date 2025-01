Odwiedzają wiaty, szałasy, idą pod most. Bydgoska pomoc społeczna próbuje dotrzeć do bezdomnych

2025-01-07, 19:30 Redakcja

Pracownicy pomocy społecznej w Bydgoszczy kontynuują program adresowanych do osób bezdomnych, p.n. „Na ulicach miasta"/fot. Pixabay

Bydgoski projekt „Na ulicach miasta" miał się zakończyć w grudniu, ale będzie kontynuowany w kolejnym roku. Okazał się skuteczny. Jak przebiega? Celem jest pomoc bezdomnym w ich miejscu bytowania. Pracownicy społeczni odwiedzają koczowiska. Nie pouczają, a...rozmawiają. To często początek zmian.

Pracownicy MOPS odwiedzają okolice mostów, wiaty, domki, altany, szopy, szałasy...

- Staramy się docierać tam, gdzie służby już nie docierają, bo nawet nie mają świadomości, że w takich miejscach te osoby bezdomne mogą przebywać - mówi Marta Frankowska.



W terenie pracują m.in. Izabela Chrabąszcz-Klimas i Emilia Chaberska. Filozofia tej pracy jest taka: - My nie idziemy nikogo naprawiać. My nie idziemy nikomu mówić, jak ma żyć, i co ma ze sobą robić. My idziemy powiedzieć, jakie są możliwości. Przychodzimy do kogoś tak, jak byśmy przychodziły do niego do domu - mówią pracowniczki MOPS. I przytaczają historię pana, który koczował na opuszczonej działce. - Koczował, bo tego nie można nazwać mieszkaniem. Nie miał żadnych pieniędzy. Dziś ten pan już ma własną emeryturę i jest mieszkańcem domu pomocy społecznej. Ten projekt naprawdę jest strzałem w dziesiątkę...





Od kwietnia 2024 roku, Dział Pomocy Środowiskowej nr 6 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie ze Strażą Miejską w Bydgoszczy realizuje Projekt socjalny, pn.: Na ulicach miasta”. Chodzi o dotarcie do jak największej liczby osób bezdomnych - przebywających w przestrzeni publicznej, z rzetelną informacją, gotową propozycją pomocową oraz wsparciem emocjonalnym.





Jak wskazują dane statystyczne pochodzące z badań liczby osób bezdomnych – edycja 2024, na terenie Miasta Bydgoszczy przebywa około 317 osób bezdomnych, wśród których jest: 85 kobiet, 233 mężczyzn oraz 4 dzieci. Około 40 osób migruje w przestrzeni publicznej, poza różnego typu placówkami.





Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk.