UKW w Bydgoszczy łączy siły ze szpitalem Biziela. Podpisano porozumienie [zdjęcia, wideo]

2025-01-07

Przedstawiciele UKW i szpitala Biziela podpisali porozumienie/fot: Tatiana Adonis

Przedstawiciele Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szpitala Uniwersyteckiego im. Biziela podpisali porozumienie o współpracy. Chcą działać na rzecz pacjentów. Cel? Szybsza, dokładniejsza diagnoza i precyzyjne leczenie. W tym mają pomóc projekty związane m.in. ze sztuczną inteligencją.

– Porozumieniem chcemy nawiązać współpracę, która będzie miała na celu wprowadzenie nowych technologii do sektora ochrony zdrowia. Sztuczna inteligencja jest w stanie wspierać medyków w procesie diagnozowania, planowania leczenia, ale też wspierać wszelkie procesy pomocnicze, które mają miejsce w szpitalu – mówiła doktor Agnieszka Rogalska, dyrektor szpitala Biziela.



– Obie jednostki na pewno wzajemnie skorzystają z tej umowy. To, czym uniwersytet dysponuje w kwestii informatycznej, techniki i materiałów, będzie do dyspozycji – dodał profesor Bernard Mendlik, rektor UKW.



– Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się lepiej wykorzystać sztuczną inteligencję do przewidywania chorób i częstych kontroli, a mniejszej liczby ostrych interwencji i lepiej ukierunkować ten potencjał kliniczny na najcięższe przypadki – wspomniał profesor Dariusz Mikołajewski z UKW.



Dla uczelni to kolejna w ostatnim czasie umowa o współpracy w obszarze medycznym. W grudniu uczelnia połączyła siły z władzami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Centrum Onkologii w Bydgoszczy.