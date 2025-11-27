Fundacja Makowo ze Świecia remontuje mieszkanie. Koszt? Jeden uśmiech [zdjęcia]

2025-11-27, 16:40 Marcin Doliński / Redakcja

Remont u pana Wiesława i jego synka trwa. / Fot. Marcin Doliński

Społecznicy pomagają w ten sposób najbiedniejszym rodzinom z regionu. Tym razem robią to dla pan Wiesława i dla jego 8-letniego syna.

- Syna wychowuję. Próbowałem sam zrobić remont, ale nie wychodziło. Bardzo ładnie robią. Nie chce się mieszać, aby nic nie popsuć - mówi pan Wiesław. - Tutaj jest jego pokoik. Myślę, że będzie mu się podobać. Bardzo.



- Trzeba wyszpachlować, pomalować i położyć nowe podłogi - mówi Sebastian Stosik, który współpracuje z Fundacją Makowo. - Do tego wstawić nowe futryny i drzwi, pomalować okna. Dlaczego to robię? Bo lubię pomagać.



- Prace remontowe rozszerzyliśmy o pokój taty, kuchnię oraz łazienkę. Ludzie dobrej woli wokół nas jest mnóstwo - opowiada Katarzyna Manikowska. - Ludzie są chętni do pomocy. A uśmiech dziecka jest bezcenny. To dewiza naszej Fundacji.



Fundacja Makowo wyremontowała już 27 pokoi dla potrzebujących rodzin.