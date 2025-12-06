Mikołajki w basenie. Takie atrakcje zorganizowano dla dzieci i młodzieży w Świeciu [wideo]

2025-12-06, 10:10  Marcin Doliński / Redakcja
Mikołajki w Parku Wodnym w Świeciu. / Fot. Marcin Doliński

Mikołajki w Parku Wodnym w Świeciu. / Fot. Marcin Doliński

Ponad 130 uczniów uczyło się zakładać kapok, wchodzić do kajaka, a potem rywalizowało w kajakowym sprincie. Impreza odbyła się w świeckim Parku Wodnym.

- Jak się pływało? Bardzo fajnie. Delikatnie mnie zniosło. Jeżdżę konno, a więc nie miałam problemu z utrzymaniem równowagi - mówi jedna z uczestniczek. - Najgorzej było, gdy mnie zniosło i musiałam wyprostować kajak.

- Mikołajki spędzamy wyjątkowe nie na śniegu, ale na wodzie - mówi Aleksandra Grąsicka. - Przez cały rok zarażamy dzieci miłością do kajaków.











Organizatorem wydarzenia był klub turystów wodnych Celuloza za Świecia.

Relacja Marcina Dolińskiego

Świecie nad Wisłą
Mikołajki w Parku Wodnym w Świeciu. / Wideo: Marcin Doliński
Mikołajki w Parku Wodnym w Świeciu. / Fot. Marcin Doliński

