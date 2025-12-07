Mikołaje na rowerach! Świąteczny peleton przejechał z Bydgoszczy do Łochowa [wideo]

2025-12-07, 07:55 Agata Raczek / Redakcja

Rajd wyruszył z Bydgoszczy po godz. 10. / Fot. Agata Raczek

Około 60 rowerzystów wzięło udział w II Mikołajkowym Orszaku Rowerowym. Uczestnicy mieli do pokonania 20-kilometrową trasę.

- Kilka dni temu zadzwonił do nas święty Mikołaj. Powiedział, że śniegu nie będzie i musimy mu pomóc. Jak mu pomożemy to zbuduje więcej dróg rowerowych w mieście - mówi Tomasz Łukawski z Bydgoskiej Masy Krytycznej.



Skąd pomysł, aby spędzić Mikołajki na rowerze?



- Kochamy sport i rodzinną atmosferę. Przyjechaliśmy razem - dziadek, ja i syn - mówi jeden z uczestników rajdu do Łochowa. - Dziadek jest już takim weteranem. Bierze udział we wszystkich imprezach organizowanych przed Bydgoską Masę Krytyczną. Nawet do pracy dojeżdża rowerem.



Rajd miał charakter turystyczny. Trasa prowadziła przez Białe Błota i Murowaniec. Zakończyłą się ogniskiem w Leśnictwie Łochowo.

Relacja Agaty Raczek