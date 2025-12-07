Mikołaje na rowerach! Świąteczny peleton przejechał z Bydgoszczy do Łochowa [wideo]
Około 60 rowerzystów wzięło udział w II Mikołajkowym Orszaku Rowerowym. Uczestnicy mieli do pokonania 20-kilometrową trasę.
- Kilka dni temu zadzwonił do nas święty Mikołaj. Powiedział, że śniegu nie będzie i musimy mu pomóc. Jak mu pomożemy to zbuduje więcej dróg rowerowych w mieście - mówi Tomasz Łukawski z Bydgoskiej Masy Krytycznej.
Skąd pomysł, aby spędzić Mikołajki na rowerze?
- Kochamy sport i rodzinną atmosferę. Przyjechaliśmy razem - dziadek, ja i syn - mówi jeden z uczestników rajdu do Łochowa. - Dziadek jest już takim weteranem. Bierze udział we wszystkich imprezach organizowanych przed Bydgoską Masę Krytyczną. Nawet do pracy dojeżdża rowerem.
Rajd miał charakter turystyczny. Trasa prowadziła przez Białe Błota i Murowaniec. Zakończyłą się ogniskiem w Leśnictwie Łochowo.