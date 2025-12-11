Pan Wiesław i jego synek Kacper mają wyremontowane mieszkanie! Dzięki Fundacji Makowo [zdjęcia]

2025-12-11, 15:39 Marcin Doliński/Redakcja

Fundacja Makowo wraz ze sponsorami wyremontowała mieszkanie pana Wiesława, samotnego ojca wychowującego 6-letniego syna Kacpra/fot. Marcin Doliński

Były łzy, podziękowania i wielka radość. Fundacja Makowo wraz ze sponsorami wyremontowała mieszkanie pana Wiesława, samotnego ojca wychowującego 6-letniego syna. Rodzina mieszka w Świeciu. Gościem specjalnym wydarzenia był celebryta Marcin Szreder, były kickbokser.

- Ojciec samotnie wychowuje syna, warunki mieszkaniowe były straszne, ale dzięki pomocy wolontariuszy, skazanych i sponsorów udało się wyremontować całe mieszkanie, nawet kuchnię nową kupiliśmy. Pomagamy, bo to kochamy, lubimy pomagać... - mówi Anita Koprowska z Fundacji Makowo

- Na takich akcjach często płaczę. Bardzo cenię sobie dobro, uważam, że trzeba je ludziom dawać, a później to dobro do nas wraca - mówił Marcin Szreder, kickbokser zaproszony na „odbiór" wyremontowanego mieszkania.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.