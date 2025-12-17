Tu zagrożenia występują według scenariusza. Domek bezpieczeństwa pokazuje, jak się uchronić [relacja, zdjęcia, wideo]

2025-12-17, 17:50  Marcin Doliński/Redakcja
Symulator strażacy zaprezentowali w środę, 17 grudnia w Starostwie Powiatowym w Świeciu/ fot. Marcin Doliński

Symulator strażacy zaprezentowali w środę, 17 grudnia w Starostwie Powiatowym w Świeciu/ fot. Marcin Doliński

To jedyny taki symulator w Kujawsko-Pomorskiem. W Świeciu strażacy pokazali, jak działa domek bezpieczeństwa. „To rzecz niesamowita”

Jest jedynym takim urządzeniem w Kujawsko-Pomorskiem - mowa o edukacyjnym domku bezpieczeństwa wraz ze schronem. Symulator strażacy zaprezentowali w środę, 17 grudnia w Starostwie Powiatowym w Świeciu.

- Coraz trudniej przykuwać uwagę, coraz krócej dzieci potrafią się skupiać - mówi starosta świecki Paweł Knapik. - A to jest coś, co angażuje, rzecz niesamowita, która ubarwi niejedno spotkanie dotyczące bezpieczeństwa - dodaje.

Symulator pokazuje, jakie zagrożenia mogą spotkać nas w naszych domach. Unaocznia różne niebezpieczeństwa według siedmiu scenariuszy, m.in. pożar paneli fotowoltaicznych czy sadzy w kominie.

- Symulator jest urządzeniem, które od początku do końca prowadzi nas przez cały scenariusz - mówi młodszy kapitan Krystian Kaczmarek z Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. - Może nam opowiedzieć o danym miejscu, o danym zagrożeniu. Obok mamy model przydomowego schronu. Jest w nim pełna wentylacja, oświetlenie awaryjne, oświetlenie główne. Widzimy też wszystko, co powinniśmy ze sobą mieć w momencie kryzysu i wszystko, co zostało rekomendowane przez poradnik bezpieczeństwa - dodaje.

Symulator pokazuje m.in. jak zachować się, gdy wybuchnie pożar.

- W pokoju dziecięcym pod poduszką znajduje się telefon, który jest podłączony do ładowarki. Jest to jedna z częstych przyczyn wystąpienia pożaru. Te właśnie takie obrazowe sytuacje mają pokazać, w jaki sposób nie używać takich urządzeń - nie powinniśmy ich ładować w nocy, gdy nie mamy kontroli nad tym, czy to urządzenie działa prawidłowo - opisuje Krystian Kaczmarek.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

Relacja Marcina Dolińskiego

wideo: Marcin Doliński

Świecie nad Wisłą
