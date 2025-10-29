Sępólno Krajeńskie poszerza ofertę usług społecznych. Do tego konieczna była duża inwestycja

2025-10-29, 07:55 Redakcja

Jeszcze w tym roku zakończy się rozbudowa budynku byłego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim/fot. Sępólno Krajeńskie

Jeszcze w tym roku zakończy się rozbudowa budynku byłego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Teraz działa tam Centrum Usług Społecznych. Dobudowana część nie tylko powiększy powierzchnię użytkową obiektu, ale też umożliwi świadczenie w nim dodatkowych usług.

Nowo powstałe Centrum Usług Społecznych ma w swojej ofercie dużo szerszy wachlarz usług, niż funkcjonujący dotychczas Ośrodek Pomocy Społecznej. Nowością jest między innymi dowóz osób niepełnosprawnych do placówek medycznych. Niebawem uruchomiona zostanie także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Do prowadzenia działalności w rozszerzonym zakresie potrzebne są jednak dodatkowe pomieszczenia. Znajdą się one w dobudowywanej właśnie części.



- Będą tam także pomieszczenia biurowe i sale wykładowe do prowadzenia zajęć i szkoleń dla personelu i podopiecznych centrum – zapowiada Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.



Rozbudowa budynku CUS ma kosztować 2 miliony złotych. Jest ona realizowana przy wsparciu środków unijnych pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.