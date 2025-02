Sępólno Krajeńskie będzie miało wreszcie obwodnicę! „Rozmowa Dnia” z burmistrzem

Do 20 lutego można zgłaszać pomysły do Banku Inicjatyw Powiatu Świeckiego. Chodzi o wydarzenia promujące lokalną historię, tradycję i turystykę. Czytaj dalej »

Umowa podpisana, w 2028 roku droga powinna być gotowa. Burmistrz Waldemar Stupałkowski mówił w Polskim Radiu PiK o znaczeniu obwodnicy dla Sępólna Krajeńskiego. - Mieszkańcy czekają na nią prawie ćwierć wieku. Jest bardzo ważna nie tylko dla mieszkańców, ale też dla tych wszystkich, którzy korzystają z drogi numer 25 – przekonywał burmistrz. - Widzimy bardzo intensywny ruch samochodowy. Z badań nad obwodnicą wynika, że latem przejeżdżało przez Sępólno 18 tys. pojazdów na dobę. Ponadto Sępólno Krajeńskie ma praktycznie tylko jedną główną drogę, którą można by przez miasto przejechać, jest to więc bardzo ważna sprawa ze względu na bezpieczeństwo, poprawę jakości życia, wyprowadzenie uciążliwego ruchu tranzytowego poza Sępólno, nie wspominając już o tym, że niszczeją nasze budynki. (...) Obwodnica Sępólna Krajeńskiego będzie miała prawie 6,5 kilometra. Ma kosztować ponad 115 milionów złotych. Cała „Rozmowa Dnia” poniżej. INNE ROZMOWY DNIA

