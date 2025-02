Kujawsko-pomorskie zyska dwie ważne obwodnice. Ulga dla kierowców i mieszkańców

2025-02-03, 17:48 Robert Erdmann/Redakcja

Ponad 150 mln zł kosztować ma budowa dwóch obwodnic w powiecie sępoleńskim: Kamienia i Sępólna. Droższa i dłuższa będzie obwodnica Sępólna Krajeńskiego. Jej koszt to ponad 115 mln zł.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała w Bydgoszczy umowy z wykonawcą inwestycji - firmą Mirbud. Drogi mają być gotowe w 2028 roku.

- Czekaliśmy na to długo - podkreślali Natalia Marciniak, burmistrz Kamienia Krajeńskiego.

- To bardzo dobry dzień dla mojej gminy i, mogę śmiało powiedzieć, przełomowy moment dla mieszkańców. Od wielu lat zmagamy się z uciążliwościami związanymi z natężonym ruchem, zwłaszcza przez miasto Kamień Krajeński. W końcu ta chwila nadchodzi i możemy już teraz odetchnąć. To się naprawdę dzieje.

- Do Sępólna Krajeńskiego wracam z radością i obwieszczam mieszkańcom historyczną informację - rusza budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego - cieszy się Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.



Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że na inwestycjach nikt nie oszczędza, a tylko w poniedziałek podpisane zostały w Polsce umowy na realizację inwestycji na miliard złotych.

- W Głogowie podpisaliśmy podobną umowę, w Głuchołazach podpisaliśmy umowę dotyczącą zaprojektowania nowego mostu - wymienia minister Klimczak. - W sumie łącząc te inwestycje podpisaliśmy umowę o wartości miliarda złotych. To jest bardzo dobry dzień dla polskiej infrastruktury i bardzo dobry dzień dla mieszkańców nie tylko województwa kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego, ale dla tych wszystkich, którzy po tych częściach naszego państwa będą się poruszać.



W uroczystości podpisania umów wzięli także udział parlamentarzyści, wojewoda i samorządowcy.





Obwodnice Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego zaprojektuje i zbuduje konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner), które zostało wyłonione w przetargu. Konsorcjum złożyło najkorzystniejsze oferty dotyczące obu obwodnic: Kamienia Krajeńskiego - 43,249 mln zł i Sępólna Krajeńskiego - 115,377 mln zł.

Obwodnica Kamienia Krajeńskiego będzie miała długość 2,5 km. Przebiegać będzie od ronda w ciągu ul. Sępoleńskiej, potem mostem nad rzeką Kamionką i włączy się do obecnej DK25 niedaleko miejscowości Orzełek.

Obwodnica Sępólna Krajeńskiego będzie miała z kolei 6,4 km. Na początku będzie wiodła mostem nad rzeką Sępolenką, a linię kolejową Chojnice-Nakło przetnie pod wiaduktem kolejowym. Dalej trasa będzie prowadzić równolegle do linii kolejowej. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 241 planowana jest budowa ronda, a w miejscu przecięcia doliny rzeki - mostu. W miejscu włączenia do obecnej DK25 powstanie kolejne rondo.

Obwodnice wyprowadzą ruch ze ścisłego centrum obu miast, a zarazem poprawią płynność ruchu na trasie Bydgoszcz-Koszalin.

Obie obwodnice zostaną zrealizowane jako jedno zadanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Prace budowlane są planowane w latach 2026-2028.