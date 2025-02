Sprawdzili 77 pojazdów. Wątpliwości budziły tachografy. Policja z regionu podsumowała ferie

2025-02-03, 20:05 Monika Siwak/Redakcja

Kilka mandatów i jeden zatrzymany dowód rejestracyjny - taki jest efekt kontroli autokarów przewożących w ferie dzieci po drogach Pomorza i Kujaw. To dobry wynik.

- Sprawdziliśmy 77 pojazdów, w czterech przypadkach wszczęliśmy postępowania dotyczące m.in. tachografów - poinformował zastępca naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego Piotr Stępień. Przypomniał, że tachografy muszą być poddawane badaniom okresowym w warunkach określonych przepisami. - W jednym przypadku przewoźnik takiego obowiązku nie dokonał. Pięciu kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi. Chodziło o naruszenia czasu pracy.



Kontrolujący zatrzymali także jeden dowód rejestracyjny, ale kierowca pojazdu nie został ukarany. - Za przedstawienie pojazdu do okresowego badania technicznego odpowiada jego właściciel. W tym przypadku termin minął, autobus nie był poddany w wyznaczonym terminie badaniom okresowym, stąd zatrzymanie dowodu rejestracyjnego i wszczęcie dwóch postępowań



W przypadku zabranego dowodu rejestracyjnego, nie stwierdzono usterek autobusu, więc pozwolono dowieźć dzieci do celu.



Za nieprawidłowości kierowcy mogą dostać mandat do 2 tysięcy złotych, przewoźnik do 12 tysięcy, osoba zarządzająca transportem do 3 tysięcy złotych.