Przemoc rówieśnicza, gry komputerowe i autoagresja. Ważna konferencja w Toruniu

Patrol saperski został wezwany do niewybuchów odnalezionych w rejonie Lubiewa. Policja apeluje, by, takich znalezisk nie dotykać i niezwłocznie powiadomić… Czytaj dalej »

- Często nie wiemy, jak pomóc młodemu człowiekowi, w jaką stronę działać, żeby to było jak najbardziej efektywne - mówi Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. - Myślę, że bardzo ważnym wydarzeniem towarzyszące tej konferencji - wykład profesora doktora habilitowanego Jacka Pyżalskiego, „Jak nowoczesne technologie mogą wpływać na zdrowie psychiczne młodych ludzi" i z drugiej strony na debatę, której tematem są gry komputerowe. Czy to jest uzależnienie? Czy daje też szansę na rozwój. - Nauczycielom cały czas brakuje umiejętności diagnozowania, ale także przeprowadzania tej pierwszej interwencji po zdiagnozowaniu różnych zaburzeń, różnych potrzeb w zakresie psychicznym dzieci i młodzieży - mówi dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli Sławomir Żebrowski. - Dlatego chcemy zaproponować przynajmniej zarys tej wiedzy, pomóc rodzicom w działaniach, które muszą podejmować już samodzielnie. Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 lutego w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie mlynwiedzy.org.pl. Szponka Adam, Wiśniewska Monika, Żebrowski Sławomir

