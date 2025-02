Wyciek ługu sodowego na parkingu zakładów azotowych we Włocławku! Nieszczelna cysterna

2025-02-03, 20:20 Redakcja

Zakłady Chemiczne Anwil Włocławek S.A/fot. Wlocławek/Facebook

Jak informuje włocławski ratusz, do wycieku groźnej substancji doszło po godz. 15:00, na parkingu zakładu Anwil przy ul. Toruńskiej. Nikomu nic się nie stało i, jak zapewnia Miasto, nie ma zagrożenia dla mieszkańców.

Jak mówi brygadier Mariusz Bladoszewski z włocławskiej straży pożarnej - wodorotlenek sodu to silny związek zasadowy. - Substancja jest dość groźna, wymaga specjalistycznego sprzętu do zebrania neutralizowania, a niezbędny jest do tego kwas.



Substancja chemiczna wyciekała z jednej z cystern, z powodu rozszczelnienia zbiornika. Na miejscu pracują załogi Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Zakładowej Anwilu - łącznie 10 zastępów. Zawartość cysterny jest przepompowywana do specjalnych pojemników.

Ewakuacja osób nie była konieczna. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.



Nieczynna jest wewnętrzna droga dojazdowa do parkingu, ale ruch na drodze krajowej 91 odbywa się bez zakłóceń.



Strażacka akcja potrwać ma do późnych godzin nocnych.