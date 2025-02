Wody Polskie nie ustępują w sprawie tamy w Siarzewie. Dokument wpłynął do sądu

2025-02-03, 16:45 Redakcja

Koncepcja stopnia wodnego w Siarzewie. Źródło: materiały PGW Wody Polskie/archiwum

Wody Polskie złożyły w sądzie odwołanie od unieważnienia decyzji środowiskowej wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla inwestycji w Siarzewie. Przypomnijmy: GIOŚ zdecydował o całkowitej odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla tej inwestycji. Wydanie tej decyzji zajęło 7 lat.

W Minikowie, podczas posiedzenia Zespołu Doradczego Wojewody ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiciele Wód Polskich poinformowali o aktualnej sytuacji, w tym o złożeniu odwołania do Sądu od unieważnienia decyzji środowiskowej wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

- To kluczowy krok, który przywraca szanse na realizację tej inwestycji, a środki na budowę są zabezpieczone w ramach wieloletniego programu zatwierdzonego przez Radę Ministrów. Cieszy mnie, że Wody Polskie poważnie traktują temat budowy stopnia wodnego w Siarzewie i tej kwestii nie unikają, a wręcz przeciwnie, jest ona jednym z ważniejszych aspektów, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, które miały miejsce w tym roku na południu Polski. Pamiętajmy, że decyzja jednego organu nie przekreśla całej inwestycji - mówił Wojewoda Michał Sztybel podczas posiedzenia Rady.



Działania zmierzające do realizacji inwestycji uzyskały zgodę i rekomendację Zespołu Doradczego Wojewody ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie zadeklarowały, iż w zależności od przyjętego wariantu realizacji, będą weryfikować koszty inwestycji. Równolegle do złożonej skargi, w oczekiwaniu na decyzję Sądu, będą weryfikowane i prowadzone analizy pod kątem całego obszaru środkowej i dolnej Wisły pod kątem celowości zadań, na które inwestycja będzie miała wpływ i aktualnych uwarunkowań środowiskowych.



