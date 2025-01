Parlamentarzyści z regionu zabiegają o Via Pomerania. „To inicjatywa ponadpartyjna”

2025-01-15, 17:31 Marcin Glapiak/Redakcja

Posłowie: Magdalena Łośko i Włodzisław Giziński/fot. Marcin Glapiak

Droga ekspresowa Via Pomerania to lekarstwo na wykluczenie komunikacyjne Bydgoszczy i Inowrocławia – przekonywali w Inowrocławiu posłowie Koalicji Obywatelskiej Magdalena Łośko i Włodzisław Giziński. W tej sprawie od listopada działa specjalny, 10-osobowy zespół parlamentarny.

– My, parlamentarzyści regionu bydgoskiego, inowrocławskiego, również zabiegamy o tę inwestycję dla Inowrocławia, wiemy, jak ważny jest to aspekt, ponieważ Inowrocław dotychczas jest wykluczony komunikacyjnie – jako miasto nie mamy dostępu do ważnych dróg ekspresowych i autostrad – podkreśla Magdalena Łośko.



– Naszą inicjatywą było dołączenie do tego Inowrocławia, Konina i Kalisza. Jest to inicjatywa ponadpartyjna– chciałbym to bardo mocno podkreślić. Wiceprzewodniczącym zespołu parlamentarnego jest pan poseł Piotr Król z Prawa i Sprawiedliwości – dodaje Włodzisław Giziński.



Od listopada w sprawie drogi ekspresowej Via Pomerania działa 10-osobowy zespół parlamentarny, który w ciągu najbliższych tygodni podejmie temat przebiegu drogi w naszym regionie. Rozważane będą dwa warianty: przez Tucholę oraz przez Sępólno Krajeńskie.



