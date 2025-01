Mateusz Morawiecki apeluje o budowę Via Pomerania. „Nie zabierajcie pieniędzy na rozwój”

2025-01-03, 14:42 Marcin Glapiak/Redakcja

Były premier Mateusz Morawiecki (pierwszy z prawej) w Sławęcinku pod Inowrocławiem/fot. Marcin Glapiak

Były premier Mateusz Morawiecki odwiedza nasz region. W Sławęcinku pod Inowrocławiem, czyli w miejscu, gdzie miałaby przebiegać droga ekspresowa Via Pomerania łącząca Kalisz z Ustką, zaapelował do rządu o jak najszybszą realizację tej inwestycji.

Skrytykował też obecny rząd za, jego zdaniem, wspieranie wielkich ośrodków miejskich, a pomijanie tych mniejszych. – Miasta średniej wielkości, jak tutaj w województwie, zostały skrajnie poszkodowane przy podziale subwencji na rzecz wielkich miast. Co to jest za decyzja? Ona prowadzi z powrotem do rozwoju wielkich ośrodków – Poznań, Gdańsk, Warszawa… A Inowrocław, a Toruń? – pytał.



– Mamy model rozwoju dla takich miast – żeby tam malało bezrobocie, żeby tam rosła liczba miejsc pracy, wysokopłatnych miejsc pracy – a do tego są potrzebne logiczne połączenia drogowe, połączenia infrastrukturalne, takie jak Via Pomerania. O tę drogę Via Pomerania apelujemy stąd, z województwa kujawsko–pomorskiego, do obecnie rządzących. Nie zabierajcie pieniędzy na rozwój dla tak ważnych miejsc – mówił.



Mateusz Morawiecki dziś spotka się jeszcze z mieszkańcami Inowrocławia w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Spotkanie ma charakter otwarty. Początek o godzinie 17.00