Mateusz Morawiecki w Inowrocławiu: Najbogatsze miasta zostały jeszcze uprzywilejowane

2025-01-03, 20:02 Marcin Glapiak/Redakcja

Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Inowrocławia, w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej/fot. Marcin Glapiak

Były premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś z mieszkańcami Inowrocławia. Polityk skupił się na zagrożeniach dla Polski, zachęcał też do głosowania na Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

Największym zagrożeniem dla kraju zdaniem Mateusza Morawieckiego jest utrata suwerenności na rzecz imperialistycznie nastawionej Rosji. – To jest dopiero niestety pierwszy krok, który Rosja wykonuje w kierunku rozbudowy swojego imperium – Putin się z tym w ogóle nie kryje. Jeśli Ameryka odpuści Ukrainę, nie ma w Europie siły, która będzie wystarczająco pomagała jej obronić tamtą flankę i zablokować dostęp wojskom rosyjskim do granicy na Bugu, do wschodniej flanki NATO – ocenił.



Podczas spotkania były premier wskazał na błędy, jakie jego zdanie w ostatnich latach popełniła Unia Europejska. – Przemysł w Europie już dzisiaj cierpi na skutek gigantycznych błędów europejskiego Zielonego Ładu – mówił.



Podczas wystąpienia skrytykował politykę obecnego rządu, zachęcając jednocześnie do poparcia w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego. – Te najbogatsze miasta, które dzisiaj już i tak mają największe dochody z podatku CIT, z podatku PIT, zostały jeszcze bardziej uprzywilejowane. Musimy ruszyć do boju we wsparciu dla obywatelskiego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego – apelował.



Wcześniej Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Sławęcinku apelował do rządzących o szybką realizacji drogi Via Pomerania.