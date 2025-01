Ryszard Brejza: Myślę, że już za około sześć lat Via Pomerania stanie się faktem

2025-01-14, 10:12 Marcin Glapiak/Redakcja

Ryszard Brejza/fot. Archiwum

Droga ekspresowa Via Pomerania na 90 procent powstanie - takie informacje przekazał senator Ryszard Brejza.

Via Pomerania to projekt trasy dwujezdniowej, która ma połączyć Ustkę, Chojnice z Bydgoszczą, Inowrocławiem, Koninem aż do Kalisza. Senator Brejza w przesłanym do nas piśmie informuje, że jest po rozmowach w Ministerstwie Obrony Narodowej. - Myślę, że już za około sześć lat Via Pomerania stanie się faktem, a nie marzeniem - pisze senator. W MON od połowy grudnia trwają już prace specjalnie powołanego zespołu.



Droga wytyczona wzdłuż obecnej 25 w rejonie Konina ma uzyskać połączenie nie tylko z A2, lecz również z budowaną od południa dwujezdniową dk 25.