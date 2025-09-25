Sępólno Krajeńskie pochwaliło się uczniami. Przyznano stypendia i wyróżnienia [lista, zdjęcia]

2025-09-25, 07:54 Agata Raczek/Redakcja

75 uczniów z najlepszymi wynikami w nauce oraz około 100, którzy odnieśli sukcesy sportowe, artystyczne lub w konkursach wiedzy, otrzymało stypendia lub wyróżnienia. Wręczył je z burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Jak co roku, we wrześniu, podsumowano miniony rok szkolny w sępoleńskiej oświacie.

- Są to stypendia w wysokości 1000 zł i 500 zł - mówi burmistrza Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski. - Mamy uczennicę, która średnią ocen ma 6.0. To jest po prostu rewelacyjny wynik, natomiast wszyscy pozostali też uzyskali bardzo wysokie wyniki - w związku z tym otrzymają stosowne stypendia.



Dodatkowo wyróżniono uczniów, którzy mieli spore osiągnięcia w takich dziedzinach jak: sport, wiedza i talenty artystyczne. To łącznie około 70 uczniów i zespołów uczniowskich. Dla nich przygotowano nagrody rzeczowe.



Podczas uroczystej sesji gratulacje i dyplomy wręczono także 39 nauczycielom opiekującym się nagrodzonymi uczniami.



Stypendia przyznano wszystkim uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali średnią ocen na poziomie co najmniej 5,2.