Jedno z najnowocześniejszych centrów badawczych w Polsce powstanie pod Barcinem [zdjęcia]

Na zdjęciu m.in. Magdalena Dobiszewska (druga od lewej), wojewoda Michał Sztybel (w środku) i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski (trzeci od prawej)/fot. nadesłane/Stach Leszczyński
Czy to już budownictwo na miarę XXII wieku? W naszym regionie powstanie jedno z najnowocześniejszych centrów badawczych w Polsce z obszaru budownictwa, które stawia na niskoemisyjność i neutralność klimatyczną.
W poniedziałek (23 marca) w Piechcinie pod Barcinem, przy Cementowni Kujawy uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Inwestycję realizuje Holcim Polska, lider w dziedzinie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla budownictwa. - To przełomowa inwestycja nie tylko dla naszej organizacji, ale także dla całej branży i gospodarki - mówi Magdalena Dobiszewska z Holcim Polska. - To centrum wspomoże nas w realizacji naszej ambitnej strategii - będziemy pracowali nad niskoemisyjnymi materiałami budowlanymi i rozwiązaniami budowlanymi o obniżonym śladzie węglowym - dodaje.
Centrum pozwoli uzupełnić niedobory w polskim przemyśle
Wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski przyznaje z kolei, że nowoczesne centrum pozwoli uzupełnić niedobory w polskim przemyśle. - To będzie Centrum Badawczo-Rozwojowe tworzone w zakładzie produkcyjnym. Mamy więc prawie całkowitą pewność, że wszystkie badania, które tutaj będą prowadzone, będą skomercjalizowane, czyli wejdą do praktyki przemysłowej - mówi.
Łączna wartość inwestycji przekracza 35 milionów złotych, z czego ponad 13 milionów pochodzi z funduszy unijnych.
Transformacja budownictwa w kierunku neutralności klimatycznej
Jak czytamy w przesłanej do naszej redakcji informacji prasowej, Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie przestrzenią integrującą badania naukowe, rozwój technologii oraz współpracę z partnerami biznesowymi i środowiskiem akademickim. - Jego działalność zostanie zorganizowana wokół trzech komplementarnych obszarów, które wspólnie stworzą ekosystem wspierający rozwój innowacyjnych rozwiązań dla nowoczesnego budownictwa, nastawionego na neutralność polityczną:
Pierwszym z nich będzie inkubator innowacji, czyli zaawansowana przestrzeń badawcza, w której zespoły naukowców i inżynierów będą rozwijać zrównoważone materiały i rozwiązania budowlane, przyczyniając się w ten sposób do dekarbonizacji budownictwa;
Drugim filarem będzie centrum szkoleniowo-demonstracyjne, gdzie Holcim dzielić się będzie wiedzą z klientami oraz partnerami biznesowymi. Będzie to także przestrzeń do demonstracji innowacyjnych zrównoważonych materiałów i rozwiązań budowlanych Holcim oraz ich praktycznego zastosowania w budownictwie;
Trzeci obszar stanowić będzie centrum badawcze, które stanie się platformą współpracy z uczelniami, jednostkami naukowymi i technologicznymi. Jego rolą będzie wspieranie wymiany wiedzy, prowadzenie działań edukacyjnych oraz rozwijanie nowych kierunków badań w obszarze nowoczesnych materiałów budowlanych i technologii niskoemisyjnych - czytamy w informacji prasowej.
