Gminna Baza Bezpieczeństwa i Ratownictwa powstanie w Barcinie. Będą tam magazyny dla ochrony ludności

2026-03-23, 20:51

Gminna Baza Bezpieczeństwa i Ratownictwa powstanie w Barcinie. Skorzystają strażacy OSP

W Gminnej Bazie Bezpieczeństwa i Ratownictwa w Barcinie, która właśnie powstaje, będą magazyny dla ochrony ludności oraz centrum monitoringu. Przede wszystkim jednak z budynku skorzystają strażacy OSP z tej miejscowości.

- Gmina i miasto Barcin miała przygotowany projekt budowlany dotyczący z jednej strony remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, ale z drugiej strony budynku, który świetnie wypełnia funkcje magazynowe potrzebne, jeżeli chodzi o ochronę ludności - mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. - Gotowość do realizacji zdecydowała o tym, że pieniądze mogą zostać przekazane - dodaje.



W Gminnej Bazie Bezpieczeństwa i Ratownictwa w Barcinie swoją siedzibę będzie miała Ochotnicza Straż Pożarna z tej miejscowości. - To jednostka, która znajduje się co roku w pierwszej czwórce jednostek ratowniczo-gaśniczych w województwie - mówi burmistrz Barcina Michał Pęziak. - Oprócz tego, że będzie przechowywany sprzęt, który służy ratowaniu ludzi, będzie również centrum monitoringu. W mieście jest 30 kamer - dodaje.



Koszt budowy Gminnej Bazy Bezpieczeństwa i Ratownictwa to 9 milionów złotych. Inwestycja dofinansowana jest ze środków rządowego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej