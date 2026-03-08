Pożar garaży w Złotowie w gminie Barcin. Jedna osoba poszkodowana

2026-03-08, 11:57 Maciej Wilkowski/Tatiana Adonis/BN
Fot. ilustracyjna
Pięć zastępów straży pożarnej gasiło pożar trzech garaży w Złotowie w gminie Barcin (pow. żniński). Znajdował się tam sprzęt budowlany i quady. Jedna osoba została poszkodowana.
Zgłoszenie o pożarze w Złotowie w gminie Barcin wpłynęło do strażaków przed godziną 11:00. Strażacy prowadzili działania gaśnicze, aby opanować ogień i zapobiec jego rozprzestrzenieniu się.
W zdarzeniu ucierpiała jedna osoba. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, to 25-letni mężczyzna. Poszkodowanym zajął się zespół ratownictwa medycznego.
Strażacy poinformowali nas również, że pożar udało się szybko ugasić. - Doszło do niego na prywatnej posesji - mówi w rozmowie z Polskim Radiem PiK kpt. Hubert Kurowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. - Poszkodowany mężczyzna doznał poparzenia ręki - dodaje.
Mówi kpt. Hubert Kurowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie
